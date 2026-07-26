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26 июля, 17:29

Путин после посещения Адмиралтейства пообщался с петербуржцами

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин после посещения Адмиралтейства, где он провёл церемонию награждения и пообщался с российскими военнослужащими, коротко пообщался с петербуржцами. Глава государства уже сел в лимузин, а кортеж тронулся с места, когда глава государства решил выйти из автомобиля и поговорить с публикой.

Всё произошло на набережной Невы у Дворцового моста. После этого президент сел в машину и уехал.

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Ранее в ходе общения с российскими военнослужащими Владимир Путин заявил, что бойцам СВО труднее, чем ему. Президент указал на то, что они ежедневно рискуют жизнью, и страна должна знать об этом.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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Матвей Константинов
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