Российское руководство продолжает предпринимать шаги для снижения ущерба от ударов со стороны украинских сил. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в беседе с ИС «Вести».

Спикер напомнил, что президент в ходе недавних совещаний поручал профильным ведомствам оперативно внедрять дополнительные защитные механизмы. Речь шла о периодах повышенной активности противника и проблемах с топливной инфраструктурой, возникавших в результате обстрелов.

«Об этом говорил президент на совещании, когда он во время таких горячих дней по топливу, когда он проводил совещания, он говорил о том, что нужно принимать дополнительные все необходимые меры с тем, чтобы минимизировать опасность вот этих террористических действий. Меры принимаются», — заверил представитель Кремля.

Параллельно, по словам Пескова, отечественные инженеры ведут интенсивную работу над совершенствованием средств противовоздушной обороны. Технологическое противостояние с противником, как подчеркнул официальный спикер, обновляется буквально еженедельно.

«Идёт же гонка технологий, которая, собственно, исчисляется неделями. Каждая неделя или месяц — и всё меняется. Поэтому, естественно, работают наши конструкторы, наши электронщики с тем, чтобы производить такую продукцию, которая будет способна лучше и точнее нейтрализовывать эту ракетную и дроновую опасность», — сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главным условием для урегулирования конфликта на Украине является достижение целей, поставленных Москвой, комментируя предложение Касым-Жомарта Токаева о заморозке и возврате к стамбульским соглашениям. Он также напомнил, что боевые действия могут завершиться в течение суток при принятии Киевом соответствующих решений, поскольку условия для остановки были изложены МИД РФ два года назад и остаются неизменными.