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26 июля, 17:21

Песков: Причины ударов по логистическим центрам нужно спросить у Киева

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал очередные удары вооружённых сил Украины по российской логистической инфраструктуре. Пресс-секретарь главы государства заявил, что разъяснения по данному поводу следует требовать непосредственно от украинской стороны. В беседе с ИС «Вести» Пескова спросили, на какой эффект рассчитывают противники, нанося подобные удары по тыловым объектам.

«Это надо у киевского режима спросить», — сказал представитель Кремля.

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Ранее глава Тверской области Виталий Королёв сообщил, что в посёлке Элеватор после отражения атаки беспилотников ВСУ загорелось административное здание логистического центра, и минувшей ночью пожар был полностью потушен подразделениями МЧС. Он также отметил, что на территории продолжают работу оперативные службы и принимаются дополнительные меры безопасности. Пострадавших среди работников и местных жителей нет.

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Анастасия Никонорова
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