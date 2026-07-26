Тела двух погибших альпинистов эвакуировали с Эльбруса. Их спустили на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе, сообщает SHOT. Поиски ещё трёх человек приостановлены из-за шквалистого ветра и пурги. Их планируют возобновить завтра утром.

Тела двух альпинистов эвакуировали с Эльбруса, поиски ещё троих приостановили. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / spasatel_from_elbrus

Накануне группа из семи альпинистов сделала совместное фото перед восхождением. В живых остались только двое — Харис Адилович и Кемаль Видимлич. Среди погибших — две женщины — Мелиха Чаушевич и Альма Оканович. Одна из них работала врачом. По данным СМИ, все альпинисты были профессионалами и давно занимались этим видом спорта.

Погибшие на Эльбрусе альпинисты. Фото © SHOT

Выжившие на Эльбрусе альпинисты. Фото © SHOT

Погибшие на Эльбрусе альпинисты. Фото © SHOT

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели иностранцев. «Следственным управлением СК РФ по КБР по поручению председателя Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении ведомства.