Тела двух альпинистов эвакуировали с Эльбруса, поиски ещё троих приостановили
Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / spasatel_from_elbrus
Тела двух погибших альпинистов эвакуировали с Эльбруса. Их спустили на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе, сообщает SHOT. Поиски ещё трёх человек приостановлены из-за шквалистого ветра и пурги. Их планируют возобновить завтра утром.
Тела двух альпинистов эвакуировали с Эльбруса, поиски ещё троих приостановили. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / spasatel_from_elbrus
Накануне группа из семи альпинистов сделала совместное фото перед восхождением. В живых остались только двое — Харис Адилович и Кемаль Видимлич. Среди погибших — две женщины — Мелиха Чаушевич и Альма Оканович. Одна из них работала врачом. По данным СМИ, все альпинисты были профессионалами и давно занимались этим видом спорта.
Погибшие на Эльбрусе альпинисты. Фото © SHOT
Выжившие на Эльбрусе альпинисты. Фото © SHOT
Погибшие на Эльбрусе альпинисты. Фото © SHOT
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели иностранцев. «Следственным управлением СК РФ по КБР по поручению председателя Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, шесть зарегистрированных альпинистов запросили помощь при спуске с Эльбруса. Группа оказалась на седловине горы на высоте около 5100 метров и не могла самостоятельно продолжить путь. Позднее спасатели обнаружили тела двух участников. Погибших нашли примерно в 01:30 на той же высоте.
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