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26 июля, 18:34

Microsoft привяжет активацию Windows к аппаратным модулям TPM

TechSpot: Microsoft усложнит пиратскую активацию Windows

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erman Gunes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erman Gunes

Microsoft намерена усилить защиту корпоративного механизма активации Windows. Компания планирует привязать серверы Key Management Service (KMS) к аппаратным модулям Trusted Platform Module (TPM). Новая технология должна затруднить использование программных имитаций KMS для нелегальной активации операционной системы, сообщает TechSpot.

KMS используется организациями для централизованной активации большого количества компьютеров с корпоративными лицензиями. Однако тот же механизм применяется в пиратских инструментах, имитирующих работу легитимных серверов. Microsoft намерена внедрить для KMS механизм TPM-based attestation, с помощью которого сервер сможет криптографически подтвердить свою принадлежность к доверенной аппаратной конфигурации.

На первом этапе система идентифицирует KMS-хост с использованием TPM, затем проверяет целостность его конфигурации и отсутствие признаков компрометации. Новая система станет обязательной для следующего выпуска Windows Server. С августа Microsoft начнёт уведомлять организации об изменениях, им потребуется заранее проверить инфраструктуру KMS.

TPM-based attestation может существенно усложнить схемы с поддельными KMS-серверами, поскольку одной программной имитации будет недостаточно для прохождения аппаратной проверки.

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Александра Мышляева
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