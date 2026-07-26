Microsoft привяжет активацию Windows к аппаратным модулям TPM

Microsoft намерена усилить защиту корпоративного механизма активации Windows. Компания планирует привязать серверы Key Management Service (KMS) к аппаратным модулям Trusted Platform Module (TPM). Новая технология должна затруднить использование программных имитаций KMS для нелегальной активации операционной системы, сообщает TechSpot.

KMS используется организациями для централизованной активации большого количества компьютеров с корпоративными лицензиями. Однако тот же механизм применяется в пиратских инструментах, имитирующих работу легитимных серверов. Microsoft намерена внедрить для KMS механизм TPM-based attestation, с помощью которого сервер сможет криптографически подтвердить свою принадлежность к доверенной аппаратной конфигурации.

На первом этапе система идентифицирует KMS-хост с использованием TPM, затем проверяет целостность его конфигурации и отсутствие признаков компрометации. Новая система станет обязательной для следующего выпуска Windows Server. С августа Microsoft начнёт уведомлять организации об изменениях, им потребуется заранее проверить инфраструктуру KMS.

TPM-based attestation может существенно усложнить схемы с поддельными KMS-серверами, поскольку одной программной имитации будет недостаточно для прохождения аппаратной проверки.

Ранее Microsoft продлила поддержку Windows 10 — по данным Windows Central, теперь она будет действовать до октября 2027 года. Чтобы получать обновления, пользователям нужно войти в учётную запись Microsoft. Также можно подключить платный вариант за $30 или 1000 баллов. Таким образом, компания пересмотрела более жёсткие сроки прекращения поддержки.