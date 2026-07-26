Москвича арестовали на 10 суток за нацистский череп, набитый на плече

Замоскворецкий районный суд столицы вынес постановление в отношении 22-летнего москвича, который оказался в центре внимания правоохранителей. Молодого человека признали виновным в публичной демонстрации запрещённой атрибутики и назначили ему административный арест сроком на десять суток. Постановление суда уже опубликовано на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Инцидент произошёл 15 июля в вагоне электропоезда на станции «Третьяковская». Сотрудники полиции обратили внимание на пассажира, который имел на правой стороне шеи татуировку в виде человеческого черепа с костями.

Согласно материалам дела, этот рисунок идентичен символике, применявшейся воинскими подразделениями Третьего рейха в годы Второй мировой войны. Нахождение с подобным изображением в общественном месте было расценено как нарушение закона.

Действия фигуранта квалифицировали по первой части статьи 20.3 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за публичное демонстрирование нацистской атрибутики. Судья принял решение изолировать нарушителя от общества на полторы недели.

Ранее в Кировской области суд признал 18-летнего жителя Котельнича виновным по статье о реабилитации нацизма за то, что в августе 2025 года у мемориала с Вечным огнём он публично продемонстрировал нацистское приветствие, снял это на видео и опубликовал в открытом сообществе мессенджера, а затем повторил жест. Следственное управление СК сообщило, что молодому человеку назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.