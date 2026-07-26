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26 июля, 19:27

В Москве мужчина поджёг одежду в примерочной ТЦ Европолис

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Неизвестный мужчина устроил возгорание в торговом центре «Европолис» в Москве. Злоумышленник поджёг одежду прямо в примерочной одного из магазинов. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты и сотрудники полиции. Администрации здания пришлось эвакуировать посетителей.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, поджигатель зашёл в магазин «ХЦ» на втором этаже здания на проспекте Мира. Он взял несколько футболок и направился в примерочную. Там он устроил поджог. В помещении быстро началось сильное задымление. Сразу после случившегося посетитель покинул территорию.

Сотрудники торгового центра быстро ликвидировали огонь с помощью ручного огнетушителя. Сейчас правоохранительные органы уточняют все обстоятельства происшествия.

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Ранее в Раменском загорелся другой торговый центр с пиротехникой. Огонь перекинулся на помещение с фейерверками. Это спровоцировало детонацию. Спасатели ликвидировали возгорание только через полтора часа.

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Лия Мурадьян
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