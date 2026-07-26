Погачар в пятый раз выиграл «Тур де Франс» и повторил исторический рекорд

Словенский велогонщик Тадей Погачар стал победителем 113-й гонки «Тур де Франс», завоевав титул уже в пятый раз за карьеру.

Благодаря этому успеху 27-летний спортсмен повторил абсолютный рекорд соревнований по количеству побед. Ранее пять раз «Тур де Франс» выигрывали лишь Эдди Меркс, Мигель Индурайн, Жак Анкетиль и Бернар Ино.

Погачар побеждал в 2020, 2021, 2024, 2025 и 2026 годах. Кроме того, в его активе победа на «Джиро д'Италия» 2024 года и бронзовая медаль Олимпийских игр в Токио. В этом году участники «Тур де Франс» преодолели 21 этап.

Ранее в английском графстве Норфолк прошёл необычный чемпионат мира по бегу улиток. Победителем соревнований стал моллюск по кличке Снейлор Свифт, которого признали самой быстрой улиткой планеты. Несмотря на шуточный формат турнира, соревнование проводится ежегодно и давно стало одной из самых известных летних традиций региона.