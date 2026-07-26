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Регион
26 июля, 20:51

В Пермском крае нашли тело художницы, которую унесло рекой 10 июля

Олеся Косарева и путешественник Олег Чегодаев. Обложка © Telegram / Чегодаев про Урал

Олеся Косарева и путешественник Олег Чегодаев. Обложка © Telegram / Чегодаев про Урал

Поисковики обнаружили тело 28-летней художницы из Пермского края. Поток воды унес девушку 10 июля в селе Кын во время подтопления. Представители краевого управления Следственного комитета подтвердили эту информацию. Сотрудники нашли погибшую в реке Чусовая.

«Следователями СК России продолжается проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение»,приводит комментарий ведомства РИА «Новости».

Мать погибшей девушки поделилась трагической новостью в воскресенье вечером. Женщина оставила короткую запись в личном Telegram-канале Олеси Косаревой.

«Нашли. Тело. Прощай дочка»,написала мама.

В Ивановской области ищут подростка, пропавшего 21 июля
В Ивановской области ищут подростка, пропавшего 21 июля

Стихия разрушила жилой дом, внутри которого находилась девушка и Олесю унесло потоком. Сотрудники МЧС сразу начали масштабные поисковые работы. К операции специалисты подключили специальную аэромобильную группу.

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Лия Мурадьян
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