В Пермском крае нашли тело художницы, которую унесло рекой 10 июля

Поисковики обнаружили тело 28-летней художницы из Пермского края. Поток воды унес девушку 10 июля в селе Кын во время подтопления. Представители краевого управления Следственного комитета подтвердили эту информацию. Сотрудники нашли погибшую в реке Чусовая.

«Следователями СК России продолжается проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — приводит комментарий ведомства РИА «Новости».

Мать погибшей девушки поделилась трагической новостью в воскресенье вечером. Женщина оставила короткую запись в личном Telegram-канале Олеси Косаревой.

«Нашли. Тело. Прощай дочка», — написала мама.

Стихия разрушила жилой дом, внутри которого находилась девушка и Олесю унесло потоком. Сотрудники МЧС сразу начали масштабные поисковые работы. К операции специалисты подключили специальную аэромобильную группу.