В Пермском крае третьи сутки ищут художницу, которую унесло потоками в селе Кын

В Пермском крае уже третьи сутки ищут женщин, которую потоками воды унесло в неизвестном направлении в подтопленном селе Кын. Об этом рассказали в пресс-службе главке МЧС по региону. К поисково-спасательной операции привлечена аэромобильная группа.

«Поиски продолжаются, на месте работают спасатели. Пока результатов не», — заявил собеседник РИА «Новости».

Известный путешественник Олег Чегодаев рассказал в телеграм-канале, что пропавшая — художница Олеся Косарева. Потоки воды смыли дом, в котором она находилась. Он поделился видео из села Кын. Судя по кадрам, мощные потоки воды буквально сносят всё на их пути.

Паводок в селе Кын в Пермском крае. Видео © Telegram / «Чегодаев про Урал»

Ранее в Нижегородской области развернулись поиски мальчика, пропавшего в Дзержинске. Ребёнок вышел из дома вечером 10 июля и пошёл в гости к другу, но так и не вернулся. В итоге несовершеннолетнего нашли в соседней Владимирской области — он самостоятельно проделал весь путь.