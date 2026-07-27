Не хватает перехватчиков: Военные США выборочно подходят к отражению иранских ракет

Американские военные используют избирательную тактику при отражении атак Ирана и не всегда запускают дорогостоящие средства перехвата. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

По данным издания, решения о применении систем ПВО принимаются с учётом того, представляет ли конкретная ракета или беспилотник угрозу для американских военнослужащих, важных объектов или союзников США. В некоторых случаях военные не использовали перехватчики, если атака была направлена на пустующие базы или объекты без личного состава.

Источники отметили, что такая стратегия позволяет экономить дорогостоящие боеприпасы ПВО, стоимость которых может достигать нескольких миллионов долларов за единицу. При этом американские власти признают, что подобный подход связан с определёнными рисками.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп распорядился приостановить авиаудары по Ирану после почти двух недель атак. Решение было принято на фоне дипломатических контактов при посредничестве Омана в Тегеране.