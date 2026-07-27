Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 21:55

В МИД РФ заявили о готовности ответить на недружественные действия Кишинёва

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия намерена реагировать на любые недружественные инициативы со стороны Кишинёва. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, подчеркнув, что ответ Москвы будет адекватным, но не обязательно зеркальным.

«Естественно, на все недружественные инициативы Кишинёва мы вынуждены реагировать. Что ещё с подачи своих западных кураторов захотят реализовать молдавские власти, остаётся догадываться. Ясно одно — все эти меры направлены на разрыв взаимовыгодных связей с нашей страной. Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, не обязательно симметричный ответ», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве «Известиям».

В министерстве также отметили, что отношения между Россией и Молдавией сейчас находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических связей в 1992 году. В МИД считают, что официальный Кишинёв пока не демонстрирует намерений изменить курс, который в Москве называют откровенно недружественным.

«Парашютист» без власти: Почему новый премьер Молдавии не сможет управлять страной
«Парашютист» без власти: Почему новый премьер Молдавии не сможет управлять страной

Поводом для очередного обострения стало нарушение, которое, по оценке российской стороны, противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. 21 июля в МИД России был вызван посол Молдавии Лилиан Дарий, которому выразили решительный протест из-за двух инцидентов с сотрудниками и автомобилями российского посольства в республике.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar