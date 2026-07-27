Белый дом испугался публикации данных о запасах ракет-перехватчиков

Белый дом считает, что публикация в прессе обновлённых данных о расходе американских ракет-перехватчиков Patriot и THAAD может нанести ущерб национальной безопасности страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

По данным издания, речь идёт о сведениях Пентагона, отражающих объёмы использования ракет-перехватчиков с начала военных действий. В Белом доме полагают, что раскрытие этой информации позволит сделать выводы о текущем состоянии американских запасов вооружений.

Ранее Life.ru писал, что председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупредил администрацию президента о заметном сокращении запасов ракет для комплексов противовоздушной обороны. Именно из-за риска дальнейшего истощения запасов американский лидер решил отложить планы по расширению военной операции против Ирана.