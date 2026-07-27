Посол в Осло Корчунов заявил об ответе России на санкции Норвегии

Россия готовит ответные шаги на ограничительные санкции со стороны Норвегии. Эту информацию сообщил посол РФ в Осло Николай Корчунов.

«Норвегия последовательно присоединяется к решениям о введении нелегитимных односторонних санкций ЕС против России», — приводит слова дипломата РИА «Новости».

Дипломат добавил, что профильные ведомства России уже применяют ответные контрсанкционные меры. Конкретные детали этих действий он раскрывать не стал.

Ранее Николай Корчунов указывал на рост напряжённости в Арктике. Норвегия и её союзники по НАТО увеличивают военное присутствие в северных регионах. Дипломат подчеркнул, что Осло поддерживает конфронтационный курс Запада. Эта политика преследует цель нанести стратегическое поражение России.