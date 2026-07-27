В России штрафы для бизнеса смогут заменить соглашением с контрольными органами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет предпринимателям избежать административной ответственности при условии заключения и исполнения соглашения об устранении выявленных нарушений. Соответствующие изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Новая норма распространяется на компании, а также должностных лиц органов местного самоуправления. Освободиться от административной ответственности можно будет, если нарушения, обнаруженные во время проверки, будут устранены в рамках соглашения с контрольным органом.

При этом закон устанавливает ряд исключений. Такой механизм нельзя будет применить, если ходатайство о заключении соглашения подано уже после передачи материалов дела судье. Кроме того, льгота не будет действовать в отношении лиц, которые ранее уже нарушили условия аналогичного соглашения.

Документ также меняет порядок исчисления срока давности. Со дня вступления соглашения в силу течение срока давности привлечения к административной ответственности и производство по делу будут приостанавливаться. Если соглашение не будет исполнено, производство возобновят, а срок давности продолжит исчисляться.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. При этом положения, касающиеся органов местного самоуправления и их должностных лиц, начнут применяться только с 1 января 2028 года.

Ранее Путин подписал закон, исключающий административную ответственность за нарушение сроков представления налоговых деклараций и расчётов по страховым взносам. Это позволит сократить расходы бюджета, снизить издержки бизнеса и уменьшить число споров, связанных с привлечением к административной ответственности.