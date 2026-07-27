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27 июля, 04:58

Собянин сообщил об уничтожении трёх беспилотников на подлёте к Москве

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, после уничтожения БПЛА специалисты экстренных служб прибыли на места падения обломков. Информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется.

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Ранее сообщалось, что в Севастополе военные отразили атаку украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили три БПЛА в Балаклавском районе.

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