Собянин сообщил об уничтожении трёх беспилотников на подлёте к Москве

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, после уничтожения БПЛА специалисты экстренных служб прибыли на места падения обломков. Информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в Севастополе военные отразили атаку украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили три БПЛА в Балаклавском районе.