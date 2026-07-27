Собянин сообщил об уничтожении трёх беспилотников на подлёте к Москве
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Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, после уничтожения БПЛА специалисты экстренных служб прибыли на места падения обломков. Информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что в Севастополе военные отразили атаку украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили три БПЛА в Балаклавском районе.
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