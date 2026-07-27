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Регион
27 июля, 05:09

В Челябинской области отменили ракетную опасность спустя 37 минут после введения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

В Челябинской области отменили режим ракетной опасности спустя 37 минут после его введения. Об этом сообщили региональные власти. Соответствующее уведомление распространила пресс-служба регионального правительства.

«В Челябинской области отменён режим «Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

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Ранее режим ракетной опасности объявили в Московской области. Жителям рекомендовали оставаться в помещениях, не подходить к окнам, а при наличии возможности спуститься в укрытие.

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Милена Скрипальщикова
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