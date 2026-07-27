На территории Московской области 27 июля объявлена беспилотная опасность

На территории Подмосковья ввели режим угрозы атаки беспилотников. Соответствующее предупреждение распространило региональное управление МЧС.

Ведомство призывает граждан не покидать квартиры и отойти от стёкол. Тем, кто находится на улице, необходимо проследовать в ближайшее укрытие или использовать подвальные помещения.

Напомним, силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, после уничтожения БПЛА специалисты экстренных служб прибыли на места падения обломков.