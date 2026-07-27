Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал новый пакет санкций Евросоюза против России. Об этом он написал в соцсети X.

«Очевидно, что ЕК не намерена восстанавливать диалог с Москвой, — наоборот, она стремится к эскалации, продолжая вводить экономические санкции и предоставляя Украине военную помощь в размере 90 миллиардов евро. Мы больше не можем скрывать, что такая политика противоречит интересам Европы», — написал он.

Мема заявил, что такая политика, по его мнению, противоречит интересам европейских стран. Он также высказал мнение, что конфликт на Украине использовался США для усиления энергетической зависимости Европы и переориентации её экономических связей.

Политик считает, что рано или поздно европейским лидерам придётся изменить подход и начать переговоры. По его словам, сделать это следовало ещё в первые месяцы конфликта.

Мема также заявил, что новый, 21-й пакет санкций окажет негативное влияние не только на Россию, но и на Украину. По его мнению, риск дальнейшей эскалации отношений между ЕС и Россией продолжает расти.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что 21-й пакет санкций стал крупнейшим за последние четыре года. По её словам, под ограничения попали 218 объектов, включая предприятия, связанные с производством беспилотников. Каллас также сообщила, что Евросоюз уже готовит новые санкционные меры против России.