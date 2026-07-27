Экс-учительница, совратившая школьников, решила стать главой города

Экс-учительница, судимая за секс со школьниками, собиралась стать главой города. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, летом городской совет должен был рассмотреть её кандидатуру на руководящую должность. Однако в июне местная газета напомнила, что в 2010 году Уотсон осудили за преступления в отношении несовершеннолетних.

Как утверждается, в 2007 году она вместе с другой учительницей на протяжении нескольких месяцев вступала в сексуальные отношения с тремя учениками в возрасте 17 лет. После приговора женщина отбыла в тюрьме год.

В 2019 году Уотсон устроилась на работу в городскую администрацию. При этом, как пишет издание, многие жители узнали о её судимости только после публикации в прессе, хотя сотрудники мэрии были осведомлены о её прошлом.

Позже выяснилось, что Уотсон, по версии следствия, нарушила правила регистрации для лиц, осуждённых за преступления сексуального характера. Она не уведомила полицию о временной смене места проживания во время отдыха в кемпинге.

После общественного резонанса женщину сначала отстранили от работы, а затем арестовали. По информации New York Post, ей может грозить до 5 лет лишения свободы.

Ранее в США задержали бывшую учительницу из штата Миссури по обвинению в сексуальных отношениях с учеником. Следствие считает, что связь продолжалась с 2016 по 2018 год. После задержания женщина внесла залог и была отпущена на время расследования.