«Без слёз», говорили они: Отец проверил детский шампунь на себе и пожалел через секунду

Американский пользователь Reddit с ником Jeffrey_Friedl рассказал о неожиданном опыте с детским шампунем. Мужчина решил проверить слова сына, который жаловался на жжение в глазах во время купания.

Мальчик утверждал, что средство попадает в глаза и вызывает неприятные ощущения. Однако отец не сразу поверил его словам, поскольку на упаковке было указано, что шампунь предназначен для детей и не должен раздражать слизистую. Чтобы убедиться в безопасности продукта, мужчина решил провести проверку самостоятельно. Он взял небольшое количество средства и нанёс его прямо в глаза.

«Чёрт возьми, это было ужасно. Как будто меня обрызгали смесью лимонного сока, напалма и перцового баллончика. Не знаю, попалась ли нам бракованная бутылка или это просто неудачная марка, но было крайне больно», — рассказал он.

Ранее в институт имени Склифосовского доставили двух жителей Москвы, которые попытались самостоятельно «закалить» организм с помощью рискованных методов. Один из мужчин решил выработать устойчивость к змеиному яду и привёз домой гадюку, пойманную на даче. После этого он позволил змее укусить себя, однако эксперимент закончился госпитализацией.