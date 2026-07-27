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Регион
27 июля, 07:03

«Без слёз», говорили они: Отец проверил детский шампунь на себе и пожалел через секунду

Американец проверил детский шампунь «без слёз» и рассказал о неожиданном эффекте

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

Американский пользователь Reddit с ником Jeffrey_Friedl рассказал о неожиданном опыте с детским шампунем. Мужчина решил проверить слова сына, который жаловался на жжение в глазах во время купания.

Мальчик утверждал, что средство попадает в глаза и вызывает неприятные ощущения. Однако отец не сразу поверил его словам, поскольку на упаковке было указано, что шампунь предназначен для детей и не должен раздражать слизистую. Чтобы убедиться в безопасности продукта, мужчина решил провести проверку самостоятельно. Он взял небольшое количество средства и нанёс его прямо в глаза.

«Чёрт возьми, это было ужасно. Как будто меня обрызгали смесью лимонного сока, напалма и перцового баллончика. Не знаю, попалась ли нам бракованная бутылка или это просто неудачная марка, но было крайне больно», — рассказал он.

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Милена Скрипальщикова
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