Дышать стало нечем: Днепропетровск накрыл резкий запах аммиака после взрывов

Жители Днепропетровска сообщили о сильном запахе аммиака после серии взрывов в городе. Позже стало известно о повреждении аммиачного трубопровода на одном из предприятий. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

По данным журналистов, прохожие на улицах города прикрывали лица из-за едкого запаха и жаловались на затруднённое дыхание.

Позже стало известно, что на одном из предприятий города получил повреждения трубопровод с аммиаком. Спасательные службы заявили, что последствия аварии удалось устранить.

Ранее сообщалось, что Россия применила в Харькове «умную» ракету S-8000 «Бандероль». В Сети показали видео её полёта.