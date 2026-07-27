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27 июля, 07:18

Дышать стало нечем: Днепропетровск накрыл резкий запах аммиака после взрывов

Жители Днепропетровска сообщили о запахе аммиака на улицах после взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wideweb

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wideweb

Жители Днепропетровска сообщили о сильном запахе аммиака после серии взрывов в городе. Позже стало известно о повреждении аммиачного трубопровода на одном из предприятий. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

По данным журналистов, прохожие на улицах города прикрывали лица из-за едкого запаха и жаловались на затруднённое дыхание.

Позже стало известно, что на одном из предприятий города получил повреждения трубопровод с аммиаком. Спасательные службы заявили, что последствия аварии удалось устранить.

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Милена Скрипальщикова
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