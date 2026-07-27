«ВВП, флот и ИИ»: Как Поднебесная обогнала Америку и посадила Запад на поводок

Западные страны всё больше осознают свою уязвимость перед Китаем в критически важных сферах — от редкоземельных металлов до искусственного интеллекта. Недавний конфликт вокруг пошлин показал, что без китайских комплектующих может встать даже американская оборонка, вынудив Вашингтон отступить.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в интервью kp.ru объяснил, почему зависимость от Поднебесной стала неизбежностью. По его словам, ещё в 90-х США сами инициировали открытие границ, чем Китай воспользовался в полной мере.

«В 90-е годы именно США вышли с инициативой построения открытого мира, когда для торговли распахнуты все границы. Китай этим воспользовался. Запад испугался, но акции американских предприятий уже вросли в китайские — и наоборот», — говорит Маслов.

Эксперт отмечает, что более 40% товаров, поступающих в Европу, содержат критически важные компоненты китайского производства, которые больше негде найти. Попытки вернуть предприятия обратно оборачиваются ростом себестоимости на 30–40% и нехваткой рабочих рук.

В сфере искусственного интеллекта КНР также опережает Штаты: новые модели создаются в 2–3 раза быстрее и на треть дешевле. При этом, как подчёркивает Маслов, китайские разработки менее распространены в мире из-за идеологических ограничений, что может привести к формированию двух параллельных стандартов ИИ.

Сравнивая экономики двух держав, востоковед указывает на более высокий ВВП на душу населения в США, но отмечает превосходство Китая по паритету покупательной способности. Социальные расходы в Поднебесной, по его мнению, гораздо эффективнее, а пенсионеры там преимущественно имеют трудовой стаж.

По военной мощи совокупно лидируют Штаты, однако Китай обгоняет их по надводному флоту и темпам строительства субмарин. Пекин, по данным эксперта, к 2027 году планирует достичь уровня «победы в локальных столкновениях», а к 2049-му стать ведущей мировой военной державой.

Отвечая на вопрос о рисках для России, Маслов указал, что зависимость имеет взаимный характер — особенно в энергетике, где доля нашей страны в китайском балансе достигает 20% по нефти и 15% по газу. Однако, предостерегает он, главная опасность для РФ не в самой зависимости, а в том, что дешёвый китайский импорт может парализовать собственную промышленность.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что США инициировали торговое противостояние с Евросоюзом, введя экономические ограничения, поскольку американская экономика уступает Китаю и Европе, и Вашингтон ищет новые рычаги давления. По его словам, пошлины станут главным инструментом не только при Трампе, но и при будущих администрациях, и будут направлены против всех — как врагов, так и союзников.