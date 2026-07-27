Каждый пятый сотрудник в России ежедневно испытывает стресс на работе

Исследование компании FORMA выявило высокий уровень эмоционального напряжения среди работающего населения страны. Каждый пятый российский сотрудник сталкивается с нервным перенапряжением в процессе трудовой деятельности ежедневно, передаёт «Газета.ru».

Почти половина опрошенных признались, что испытывают стресс несколько раз в неделю, а каждый третий — по нескольку раз за день. Свыше половины респондентов назвали основной причиной повышенную нагрузку, почти 46% беспокоятся из-за сжатых сроков выполнения заданий.

Для 38% участников опроса негативным фактором служит неопределённость в постановке задач. Ещё треть работников жалуются на посторонние шумы, отвлекающую атмосферу в офисе и размытый баланс между профессиональной сферой и личной жизнью.

При этом лишь четверть опрошенных ощущают психологический комфорт на рабочем месте каждый день. Половина респондентов добиваются такого состояния лишь несколько раз в неделю, а каждый шестой — ещё реже.

Отраслевой анализ показал серьёзные различия в уровне тревожности. Самые высокие показатели напряжения зафиксированы в ретейле — более 40% работников этой сферы испытывают его постоянно или многократно в течение суток. В IT-секторе этот показатель составляет всего 13%, причём именно специалисты в области информационных технологий чаще других чувствуют себя эмоционально защищённо в офисе — 41% против 17% у ретейлеров и 10% у маркетологов и медийщиков.

Самыми уязвимыми к ежедневному давлению оказались сотрудники младше 25 лет — 82% из них сталкиваются с сильным напряжением несколько раз за неделю или чаще. Среди персонала старше 55 лет этот показатель снижается до 44%.

Для восстановления ресурсов большинство работников выбирают простые методы: почти 60% выходят на улицу подышать воздухом, а 58% берут короткую паузу на чай или кофе. Пик психологического дискомфорта, по данным исследования, приходится не на начало дня, а на вечер, когда накапливаются нерешённые вопросы и приближаются дедлайны.

Ранее врач-психотерапевт объяснила, что к пятнице многие люди чувствуют опустошение и усталость, потому что за неделю мозг истощает когнитивные ресурсы из-за постоянного напряжения, а накопленный стресс не оставляет энергии для радости. Она предупредила, что если после выходных сохраняются апатия, раздражительность, проблемы со сном или тревога, это может указывать на риск эмоционального выгорания.