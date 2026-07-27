В Донецке прошла памятная акция ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе. Мероприятие состоялось в повреждённом в результате обстрелов Дворце молодёжи «Юность».

В Донецке прошла акция в память о детях — жертвах войны в Донбассе. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

Участники акции разместили на местах в зрительном зале 330 мягких игрушек — по числу детей, погибших в ДНР и ЛНР с 2014 года. Игрушки стали символическими «зрителями» выступления горловского молодёжного хора «Росток». Коллектив исполнил песню «Луч солнца золотого» из советского мультфильма «Бременские музыканты».

Рядом с игрушками зажгли лампады, а пространство зала оформили красным освещением. На сцене также появилась инсталляция с разбитой ракетой партой, ставшая частью памятной композиции. Министр молодёжной политики ДНР Денис Шимановский заявил, что за каждой цифрой стоят реальные человеческие судьбы и тяжёлые потери для семей.

«Треть зала заполнена мягкими игрушками, всё это могли быть дети Донбасса. 330 детей погибли в ДНР и ЛНР, для нас это — большое горе и память. Это не просто цифра, за ней стоят огромная утрата, огромная скорбь», — сказал он.

Во время акции объявили минуту молчания и провели церемонию возложения цветов. Организаторы отметили, что такие мероприятия проходят ежегодно, однако во дворце «Юность» подобная акция состоялась впервые. Также участники напомнили, что перед началом конфликта в 2014 году последними артистами, выступавшими на этой сцене, были представители студии «Квартал-95» во главе с нынешним украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее стало известно о гибели пяти детей в результате атаки на базу отдыха в Кирилловке Запорожской области. С 2022 года регион потерял 17 несовершеннолетних жителей.