Санкционный пазл рассыпается: В ЕС задумались закрыть эпоху больших пакетов против России

Евросоюз может изменить подход к введению ограничений против России и отказаться от крупных санкционных пакетов. По данным Financial Times, причиной стали сложности с согласованием новых мер между странами объединения.

«Это может быть последний пакет санкций. Сейчас стало очевидно, что этот подход больше не работает», — говорится в материале.

Ранее стало известно о подготовке нового, 21-го пакета санкций Евросоюза против России. В список ограничений планируют включить Московскую биржу. Под новые меры могут попасть 94 финансовые организации. Основной акцент в очередном пакете будет сделан на банковский сектор.