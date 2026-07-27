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27 июля, 08:14

Санкционный пазл рассыпается: В ЕС задумались закрыть эпоху больших пакетов против России

FT: 21-й пакет санкций ЕС против России может стать последним

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Евросоюз может изменить подход к введению ограничений против России и отказаться от крупных санкционных пакетов. По данным Financial Times, причиной стали сложности с согласованием новых мер между странами объединения.

«Это может быть последний пакет санкций. Сейчас стало очевидно, что этот подход больше не работает», — говорится в материале.

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Ранее стало известно о подготовке нового, 21-го пакета санкций Евросоюза против России. В список ограничений планируют включить Московскую биржу. Под новые меры могут попасть 94 финансовые организации. Основной акцент в очередном пакете будет сделан на банковский сектор.

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Милена Скрипальщикова
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