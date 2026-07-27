Нефть Brent обвалилась до $86,8 за баррель на открытии торгов 27 июля

Мировые цены на нефть начали неделю с обвального снижения. В ходе открытия торгов стоимость барреля североморской смеси Brent упала до отметки 86,8 доллара. Это более чем на 5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Не осталась в стороне и американская марка WTI. Сентябрьские фьючерсы подешевели до 84,7 доллара за баррель. Таким образом, оба эталонных сорта синхронно ушли в минус, продолжая негативный тренд последних дней.