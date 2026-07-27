Нефть Brent обвалилась до $86,8 за баррель на открытии торгов 27 июля
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Мировые цены на нефть начали неделю с обвального снижения. В ходе открытия торгов стоимость барреля североморской смеси Brent упала до отметки 86,8 доллара. Это более чем на 5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Не осталась в стороне и американская марка WTI. Сентябрьские фьючерсы подешевели до 84,7 доллара за баррель. Таким образом, оба эталонных сорта синхронно ушли в минус, продолжая негативный тренд последних дней.
Ранее Евросоюз разрешил странам-участницам продавать конфискованную российскую нефть без передачи выручки прежним владельцам. Решение принято в рамках 21-го пакета санкций, который позволяет реализовывать изъятые энергоресурсы третьим лицам после завершения процедуры конфискации.
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