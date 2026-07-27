Турция направит пять истребителей F-16 в Эстонию для миссии НАТО

Турция перебросит в Эстонию пять истребителей F-16 и военный контингент для участия в миссии НАТО Baltic Air Policing. Самолёты будут задействованы в патрулировании воздушного пространства стран Балтии. Об этом сообщило издание Hurriyet.

«Эта миссия имеет большое стратегическое значение в рамках обороны восточного фланга НАТО. Она внесёт важный вклад в укрепление международных сдерживающих возможностей Турции, взаимодействие с силами союзников и повышение стратегического потенциала», — сообщил подполковник ВВС Турции Оздемир агентству Anadolu.

Анкара отправит в Эстонию подразделение 181-й эскадрильи ВВС, в состав которого войдут пять боевых самолётов F-16 и 76 военнослужащих. Турецкие силы будут участвовать в очередной ротации миссии НАТО Baltic Air Policing с августа по ноябрь. Основной задачей военных станет патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии. Эти страны не располагают собственными истребителями, поэтому охрану их неба обеспечивают союзники по альянсу.

Ранее стало известно, что НАТО пока не удалось наладить постоянное присутствие ротационных систем противовоздушной обороны в странах Балтии. Решение о создании такой модели было принято ещё на саммите альянса в Вильнюсе в 2023 году, однако реализовать его в полном объёме не получилось.