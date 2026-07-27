Соединённые Штаты утратили роль «маяка прав человека» и оказались в изоляции. Об этом написали в аккаунте постоянного представительства Франции при ООН в соцсети X.

Французские дипломаты подчеркнули, что раньше Америка задавала тон в вопросах прав человека, а теперь встала в один ряд с КНДР, Никарагуа, Мали и Россией.

«И мир больше не слушает их», — заключили дипломаты.

Такую резкую реакцию вызвало голосование в ООН по продлению полномочий Верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка. Против высказались США, Россия, Израиль, Аргентина и ещё несколько государств.

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц ответил на слова Парижа. Франция, по его версии, охотно наставляет пальцем свободные демократии, но при этом заискивает перед самыми кровавыми тираниями современности. Такое избирательное благородство, по мнению постпреда США, не выдерживает критики.

А ранее газета New York Post со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает главу ФИФА Джанни Инфантино в качестве следующего генерального секретаря ООН. По данным издания, Инфантино сблизился с американским лидером во время ЧМ-2026 и «из кожи вон лез», чтобы расположить к себе республиканца, а тот считает его уважаемым человеком, способным объединять людей. При этом неизвестно, обсуждал ли Трамп эту идею с самим Инфантино и хочет ли тот занять этот пост.