После встречи президентов в Анкоридже в российских элитах воцарились ожидания скорого урегулирования конфликта, однако эти надежды обернулись ловушкой. Противник не только не пошёл на мир, но и развернул тотальную войну на истощение, наращивая поставки вооружений Киеву.

Украинские силы получили тысячи западных беспилотников и ракетные системы «Фламинго», собранные в европейских странах под руководством Великобритании. Удары по российской инфраструктуре становятся всё болезненнее — горят нефтеперерабатывающие заводы, подстанции, склады логистических центров, пассажирский транспорт.

Обозреватель «Царьграда» Владлен Чертинов обратил внимание на угрозу для агропромышленного сектора. Киев уже заявляет о намерениях атаковать элеваторы и сельхозтехнику в южных регионах — на Кубани, Ставрополье и других житницах страны.

«Да, у России сегодня имеется стратегический продуктовый запас – сеть разбросанных по всей стране подземных хранилищ. Голода ни при каких обстоятельствах не должно быть. Но экономика, если враг возьмётся ещё и за агросектор, может получить серьёзный удар. А это именно то, что врагу нужно, – порвать нашу экономику в клочья», — пишет обозреватель.

Западные страны, по мнению аналитиков, целенаправленно создают условия для раскола внутри российского общества. Удары по гражданской инфраструктуре призваны лишить население иллюзий о том, что боевые действия не касаются повседневной жизни. Пока Кремль сохраняет устойчивость, однако угрозы для экономики продолжают множиться.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг утверждения о провале анкориджских договорённостей, заявив, что необходимо разобраться, кто именно провалился, и напомнил, что Владимир Путин выслушал и принял предложения США, одобренные Дональдом Трампом. Лавров подчеркнул, что наличие инициативы и её принятие Москвой уже означало результат, однако Трамп заявлял, что Владимир Зеленский выполнит условия, но этого не случилось.