Скандал в итальянском футболе: Пирло запретили тренировать сборную из-за контракта с российским букмекером

Андреа Пирло не станет новым главным тренером сборной Италии по футболу из-за контракта с российским букмекером. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Официально: Назначение Андреа Пирло новым главным тренером сборной Италии отменено», — говорится в сообщении.

По данным Романо, президент федерации Джованни Малаго решил не подписывать документы из-за сотрудничества Пирло с российской букмекерской компанией.

Назначение Пирло на пост главного тренера сборной Италии, которое должно было стать важным шагом в перестройке команды после невыхода на ЧМ-2026. Однако, несмотря на предварительную договорённость и поддержку технического директора Паоло Мальдини, переговорный процесс с Федерацией футбола Италии (FIGC) был приостановлен из-за контракта Пирло с российской букмекерской компанией Fonbet, что вызвало серьёзные споры в Италии на фоне политического давления и строгих законов против рекламы азартных игр.

Напомним, сборная Италии пропустила уже три чемпионата мира подряд. В стыковых матчах в марте подопечные Дженнаро Гаттузо проиграли Боснии и Герцеговине по пенальти.

Андреа Пирло 47 лет, ранее он тренировал «Ювентус», «Сампдорию», турецкий «Фатих Карагюмрюк», а также «Дубай Юнайтед» (ОАЭ).