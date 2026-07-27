«Оружейный барон»: Бизнесмен Бут раскрыл, как голливудский фильм изменил его тюремную жизнь в США

В премьерном выпуске программы «Русский дозор Бута и Гамова» на Радио «Комсомольская правда» известный предприниматель Виктор Бут ответил на вопросы слушателей. Одной из самых обсуждаемых тем стала его жизнь в американском заключении и отношение окружающих к голливудскому фильму «Оружейный барон».

Один из радиослушателей поинтересовался, как сокамерники и персонал тюрьмы воспринимали Бута после выхода нашумевшей ленты с Николасом Кейджем. По словам гостя студии, интерес к его персоне был колоссальным.

«Сергей, да-да, повлияло… И не просто даже на сокамерников… А даже и охранники, и директор тюрьмы… Все подходили — это же ты оружейный барон? Я говорю — в чём проблема «Сколько стоит контейнер Калашниковым?» Я говорю: к сожалению, этим не занимаюсь», — цитирует kp.ru Бута.

Журналист Александр Гамов дополнил историю забавным курьёзом — в тюремном досье Бута по ошибке были указаны родители киноперсонажа. Когда предприниматель указал на несоответствие, сотрудники учреждения сослались на данные американского правительства и предложили подать в суд.

«История была странная, когда даже в тюремном файле моими родителями значились как раз родители Героя фильма. И когда я говорю — как же так? А мне отвечают: такие данные дало правительство Соединенных Штатов, если хочешь — подавай в суд. Я говорю — зачем я буду подавать в суд? Если у вас такая информация, то и живите с ней», — поделился Бут.

На вопрос о контактах с голливудскими создателями картины гость радио ответил отрицательно. По его мнению, если бы сценаристы обратились к реальному прототипу, фильм мог бы получиться более правдивым и кассовым — в итоге же лента провалилась в прокате, не окупив даже бюджета.

«Потому что мы знаем, что он в первом своём выпуске не собрал даже денег, чтобы покрыть расходы. То есть, это ещё раз подтверждает, что это был чисто заказ — пропагандистский такой… Вашингтонского обкома», — резюмировал общественный деятель.

Ранее Бут назвал хамством поступок американской делегации, которая перед вылетом из Пекина демонстративно выбросила подаренные сувениры, проявив тем самым неуважение к принимающей стороне. По его мнению, это был грубый жест, который они могли бы не совершать хотя бы открыто, и он не считает это дипломатическим демаршем, а именно хамством.