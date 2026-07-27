Жительница Красноармейска поделилась историей о том, как два года была вынуждена скрывать своих несовершеннолетних дочерей от украинской организации «Белые ангелы». Женщина сменила место жительства, арендовав квартиру, чтобы спасти семью от принудительного вывоза на территорию, подконтрольную Киеву.

По словам собеседницы РИА «Новости», представители ведомства прибывали к домам в сопровождении военных. Мать вспоминает: «Белые ангелы приезжали, скорее всего, с военной полицией… Я сняла квартиру, чтобы меня не нашли, чтобы у меня детей не забрали».

Женщина утверждает, что представители организации неоднократно запугивали её супруга и её саму.

«Прямым текстом заявляли: "Если вы не эвакуируетесь, мы у вас ребёнка отберём. А за то, что вы скрываете ребёнка, мы вас посадим". Меня и моего мужа обещали лишить родительских прав», — рассказала горожанка.

Сейчас следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства деятельности «Белых ангелов» в регионе. Жители освобожденных территорий надеются, что виновные в этих действиях понесут заслуженное наказание.

Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова публиковала скорбную статистику, приуроченную ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе, который отмечается 27 июля. По её данным, с 2014 года от действий украинских вооружённых формирований на территории республики погибли 256 несовершеннолетних. Ещё 1076 детей получили ранения.