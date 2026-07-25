«Звериный нацистский оскал»: Захарова осудила удары ВСУ по мирным жителям в Кирове и Запорожье

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удары Вооружённых сил Украины по мирному населению в Кирове и Запорожской области. Об этом она заявила в официальном комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

«Киевский режим продолжает хладнокровно прицельно бить по российскому гражданскому населению, демонстрируя всему миру свой звериный нацистский оскал», — говорится в заявлении дипломата.

По словам Захаровой, Киев бьёт по мирным людям, потому что не может переломить ход боевых действий. Она предупредила, что за каждое преступление виновные понесут наказание. Представитель МИД призвала международные структуры и СМИ не замалчивать теракты против мирного населения.