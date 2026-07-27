«Не ему говорить»: Песков жёстко осадил Зеленского из-за вбросов о КНДР
Песков: Не Зеленскому рассуждать о планах российского руководства
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Владимира Зеленского о возможном привлечении военных из КНДР к СВО. Об этом он сообщил на брифинге.
Представитель Кремля заявил, что не считает необходимым отвечать на подобные высказывания.
«Не считаю необходимым [эти слова] комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах», — сказал Песков.
Дмитрий Песков прокомментировал удары ВСУ по российским объектам логистической инфраструктуры. Представитель Кремля заявил, что объяснения о целях таких атак следует получать у украинской стороны.
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