«Не ему говорить»: Песков жёстко осадил Зеленского из-за вбросов о КНДР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Владимира Зеленского о возможном привлечении военных из КНДР к СВО. Об этом он сообщил на брифинге.

Представитель Кремля заявил, что не считает необходимым отвечать на подобные высказывания.

«Не считаю необходимым [эти слова] комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах», — сказал Песков.

Дмитрий Песков прокомментировал удары ВСУ по российским объектам логистической инфраструктуры. Представитель Кремля заявил, что объяснения о целях таких атак следует получать у украинской стороны.