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27 июля, 09:35

Фото обеда обмануло ИИ: приложения «теряли» до 345 калорий и 30 граммов жира

ИИ-приложения недосчитали до 345 калорий в одном приёме пищи

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Приложения, определяющие калорийность еды по фотографии, могут серьёзно занижать реальную питательность блюда. В ходе эксперимента четыре популярных сервиса недосчитывали в среднем от 250 до 345 килокалорий на один приём пищи.

Учёные проверили MyFitnessPal, Lose It!, Cal AI и Appediet. Им показывали снимки 102 блюд, приготовленных в специальной лабораторной кухне. Состав каждой порции был заранее известен, а ингредиенты измеряли с точностью до 0,1 грамма.

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Помимо калорий, программы систематически не замечали часть жиров — расхождение достигало примерно 30 граммов на блюдо. При этом содержание углеводов приложения определяли заметно стабильнее.

Сложнее всего искусственному интеллекту давались блюда с высоким содержанием жира. Дополнительная проверка более чем на 200 порциях показала, что особенно неточными могли быть расчёты для низкоуглеводного и кетогенного меню.

Такие сервисы сначала пытаются распознать продукты на снимке, затем оценивают размер порции и сопоставляют результат с базой пищевой ценности. Ошибка на любом из этих этапов способна заметно изменить итоговый расчёт.

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Марина Фещенко
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