Военная радиостанция УВБ-76, которую энтузиасты называют «жужжалкой», прервала молчание. Пользователи сети услышали необычные лексемы, которые моментально вызвали ажиотаж.

В радиоэфире УВБ-76 прозвучали фразы «Адоглет» и «Анархистка». Трансляция велась в характерной манере, чередуясь с привычным гулом.

Этот объект десятилетиями испускает монотонный шум, периодически прерывающийся голосовыми оповещениями. Конспирологи связывают такие выходы на связь с передачей приказов на случай глобальных конфликтов.

Ранее радиостанция УВБ-76, известная как радио Судного дня, передала новое закодированное сообщение. Сигнал прозвучал 23 июля в 11:40 по московскому времени. В эфире была зафиксирована последовательность: «НЖТИ 44979 ЛАРИНГОЛОГ 9517 0302 БРАХМАНСКИЙ 9371 6700».