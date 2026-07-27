Радио Судного дня выдало серию из двух шифровок: В эфире прозвучали слова «Адоглет» и «Анархистка»
Радио УВБ-76 передало слова «Адоглет» и «Анархистка»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Военная радиостанция УВБ-76, которую энтузиасты называют «жужжалкой», прервала молчание. Пользователи сети услышали необычные лексемы, которые моментально вызвали ажиотаж.
В радиоэфире УВБ-76 прозвучали фразы «Адоглет» и «Анархистка». Трансляция велась в характерной манере, чередуясь с привычным гулом.
Этот объект десятилетиями испускает монотонный шум, периодически прерывающийся голосовыми оповещениями. Конспирологи связывают такие выходы на связь с передачей приказов на случай глобальных конфликтов.
Ранее радиостанция УВБ-76, известная как радио Судного дня, передала новое закодированное сообщение. Сигнал прозвучал 23 июля в 11:40 по московскому времени. В эфире была зафиксирована последовательность: «НЖТИ 44979 ЛАРИНГОЛОГ 9517 0302 БРАХМАНСКИЙ 9371 6700».
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