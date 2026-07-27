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27 июля, 10:09

Босиком через забор — и прямо в Эрмитаж: Петербуржец с «больной душой» устроил странный забег по музею

В Петербурге задержали мужчину, проникшего босиком на территорию Эрмитажа

В Петербурге задержали мужчину, проникшего на территорию Эрмитажа. Обложка © VK / Росгвардия. Северо-Западный округ

В Петербурге задержали мужчину, проникшего на территорию Эрмитажа. Обложка © VK / Росгвардия. Северо-Западный округ

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который незаконно пробрался на территорию Государственного Эрмитажа. После инцидента его передали медикам, которые приняли решение о госпитализации в психиатрическую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Петербурге задержали мужчину, проникшего на территорию Эрмитажа. Видео © VK / Росгвардия. Северо-Западный округ

Нарушителя заметили сотрудники вневедомственной охраны совместно со службой безопасности учреждения. Специалисты быстро прибыли на место и задержали посетителя.

«Проникшего на территорию Государственного Эрмитажа неадекватного мужчину задержали росгвардейцы. <…> В связи с тем, что задержанный не отдавал отчёта в своих действиях, росгвардейцы приняли решение вызвать на место бригаду скорой помощи», — говорится в сообщении.

После осмотра врачи скорой помощи приняли решение доставить мужчину в одну из городских психиатрических больниц. Перед этим нарушитель успел привлечь внимание окружающих своим поведением. Очевидцы заметили, что он бегал по территории музея, громко кричал и активно размахивал руками.

Как уточнили в Росгвардии, мужчина проник внутрь не через предусмотренный для посетителей проход. Он был босиком, в майке и шортах, а вместо прохождения контроля перелез через ограждение здания Эрмитажа. Сотрудники музея и правоохранители не сообщили о повреждениях экспозиции или других последствиях произошедшего. Сейчас мужчина находится под наблюдением медиков.

«Душа болит», — пытался оправдаться задержанный.

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Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии совместно со службой безопасности Государственного Эрмитажа задержали двух руферов, которые проникли на крышу Зимнего дворца. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили и задержали обоих нарушителей. Им предстоит дать объяснения по факту проникновения на закрытую территорию.

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Милена Скрипальщикова
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