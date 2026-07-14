В Петербурге Росгвардия задержала руферов, забравшихся на крышу Эрмитажа

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии совместно со службой безопасности Государственного Эрмитажа задержали двоих руферов, проникших на крышу Зимнего дворца. Об этом сообщил региональный главк ведомства.

Ранним утром во вторник сотрудник музея передал в дежурную часть информацию о нарушителях на кровле. Охрана оперативно выставила дополнительные посты на возможных путях спуска, после чего прибывшие росгвардейцы задержали обоих злоумышленников.

Росгвардия задержала руферов, забравшихся на крышу Эрмитажа в Петербурге. Фото © MAX / Росгвардия. Санкт-Петербург и ЛО

Одного доставили в 78-й отдел полиции. Второй, пожаловавшийся на плохое самочувствие, был госпитализирован в городскую больницу прибывшей на место скорой помощью. Обстоятельства проникновения и мотивы руферов в настоящее время выясняются.