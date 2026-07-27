Фиктивные браки и доступ к картам: В Перми раскрыли схему с выплатами бойцам СВО

Полицейские задержали в Пермском крае предполагаемых организаторов схемы по хищению выплат, предназначенных участникам СВО. Об этом сообщили в МВД России.

В Перми раскрыли схему хищения выплат у участников СВО. Видео © VK/ Полиция Прикамья

По версии следствия, ранее судимый мужчина 1989 года рождения и его 46-летняя знакомая находили безработных жителей Перми и обещали помочь им заключить контракт с Минобороны.

После оформления документов злоумышленники получали доступ к банковским реквизитам военнослужащих. Таким способом у одного контрактника похитили 1,5 млн рублей.

Фигуранты также попытались завладеть ещё 1,1 млн рублей, однако довести задуманное до конца не успели. По этим эпизодам возбуждены уголовные дела о мошенничестве и покушении на него.

Кроме того, в схему, как считают правоохранители, вовлекли пять жительниц Перми в возрасте от 34 до 46 лет. Женщин убеждали заключать фиктивные браки с бойцами, чтобы претендовать на положенные компенсации.

Две участницы оформили такие союзы, а затем передавали большую часть полученных денег предполагаемым организаторам. Мужчину заключили под стражу, его сообщнице запретили определённые действия, остальных отпустили под подписку о невыезде

Ранее в Перми возбудили дело против участников другой преступной группы, которую заподозрили в хищении не менее 19 млн рублей у контрактников. По версии следствия, злоумышленники обещали будущим военным службу в тылу, а после подписания документов забирали доступ к банковским картам