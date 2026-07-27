Жадность и лживость за пять ходов: Россиян призвали играть в шахматы на первом свидании, чтобы вычислить партнёра

Надоело ходить на свидания и слушать заученные фразы о работе и путешествиях? Шахматный тренер и глава Rep Chess Education Айваз Ядигаров предлагает радикальный способ: возьмите с собой шахматную доску. По его словам, за одной партией можно узнать о человеке больше, чем за час разговоров. Жадность, лживость, способность признавать ошибки и отношение к слабому — всё это вылезает наружу, как только внимание уходит на позицию на доске.

Как отметил Ядигаров, на обычном свидании люди, как правило, стараются показать себя с лучшей стороны. Во время шахматной партии внимание переключается на игру, поэтому скрывать настоящие эмоции и стиль поведения становится значительно сложнее. По словам эксперта, одним из главных показателей является реакция человека на собственные ошибки.

Первое, на что я смотрю, это реакция на потерю. Зевнул фигуру, пожал плечами и стал искать выход в позиции? Или сразу нашлись виноватые: неудобный стул, шум в кафе, «я вообще-то сто лет не играл». Дальше правила. Просьба «дай перехожу» звучит безобидно, но тот, кто легко переигрывает ход в игре, обычно также легко переигрывает договорённости в жизни. Айваз Ядигаров Шахматный тренер и глава Rep Chess Education

Кроме того, многое может рассказать и стиль игры. Эксперт обратил внимание, что некоторые участники готовы рисковать всей позицией ради бесплатной пешки. По его наблюдениям, подобная склонность к сиюминутной выгоде нередко проявляется и за пределами шахматной доски. Особое значение, по словам тренера, имеет поведение более сильного игрока по отношению к новичку. Если человек помогает разобраться в ошибках, объясняет ходы или даёт шанс исправить грубый промах, это говорит о его отношении к окружающим гораздо больше, чем разговоры о работе или увлечениях.

Не менее показательным специалист назвал и завершение партии. Если соперник спокойно пожимает руку, разбирает ошибки и относится к проигрышу с юмором, это один сценарий. Если же начинает убеждать, что победа другого была случайностью, такая реакция тоже многое говорит о человеке. При этом тренер предостерёг от поспешных выводов. Он подчеркнул, что одна партия не позволяет поставить психологический «диагноз», поскольку на поведение могут влиять волнение, азарт или стресс первого свидания.

По мнению Ядигарова, шахматы удобны ещё и тем, что избавляют от неловких пауз. После партии всегда есть повод обсудить игру, а затем договориться о новой встрече и взять реванш. Эксперт добавил, что интерес к такому формату знакомств заметно растёт. По статистике Rep Chess Education, каждый месяц на шахматные вечера в разных городах приходит около пяти тысяч человек, многие из которых посещают мероприятия в одиночку. Большинство находит там новых друзей, а некоторые — и свою вторую половину.

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