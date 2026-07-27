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27 июля, 10:45

Российские ФАБ-500 разнесли пункты управления дронами ВСУ под Харьковом

ВКС России уничтожили места запуска и пункты управления украинскими беспилотниками возле населённых пунктов Липцы и Александровка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские ФАБ-500 разнесли пункты управления дронами ВСУ в Харьковской области. Видео © Минобороны РФ

По данным ведомства, разведка заранее выявила площадки, откуда взлетали дроны противника, а также точки, из которых ими управляли. По этим целям и отработали экипажи Воздушно-космических сил.

Для ударов применялись авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В Минобороны уточнили, что средства объективного контроля в реальном времени зафиксировали поражение всех обнаруженных целей.

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А ранее в Минобороны заявили, что за сутки российские войска нанесли удары по центрам военной логистики, цехам по выпуску дальнобойных беспилотников и местам их хранения в 146 районах. В операции работали оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и расчёты ударных дронов. Под удар попали также объекты топлива и транспортной инфраструктуры, которые использовала украинская армия.

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Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ

Вероника Бакумченко
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