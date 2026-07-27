В Нижнем Новгороде внезапно скончался участник соревнований по охоте с собаками

В Нижнем Новгороде во время проведения чемпионата по охоте с собаками скоропостижно скончался один из участников. Информацию RG.ru подтвердил осведомлённый источник.

По данным близких, Василий К. ушёл из жизни прямо в поле во время своего выступления. Причина внезапной смерти пока не уточняется. Знакомые и коллеги погибшего характеризуют его как человека, беззаветно преданного своему делу. Он долгие годы развивал охотничью культуру и работал с собаками, пользовался непререкаемым авторитетом в профессиональной среде.

«Василий щедро делился бесценным опытом, знаниями и оказывал поддержку как начинающим, так и опытным специалистам», — рассказали знакомые охотника.

Соратники уже заявили о готовности оказать всестороннюю помощь семье покойного. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее председатель комиссии по классическому альпинизму ФАР Александр Яковенко заявил, что причиной трагических смертей на Эльбрусе стали игнорирование прогноза погоды и отсутствие правильного планирования, при этом все адекватные российские группы вовремя спустились. Он отметил, что остальные участники, включая опытных иностранцев, решили, что справятся со стихией, но не смогли объективно оценить ни погодные условия, ни свои физические возможности на экстремальной высоте.