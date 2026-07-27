Яковенко: Причина трагедии на Эльбрусе — игнорирование прогноза погоды и рисков

Остальные участники восхождения, включая достаточно опытных иностранцев, решили, что справятся со стихией. Они категорически не оценили ни погодные условия, ни собственные физические возможности на экстремальной высоте. Это решение оказалось для них роковым.

Группа попала в беду на седловине горы. На отметке 5,3 тысячи метров у хижины Red Fox спортсмены запросили экстренную помощь. В этот момент видимость упала практически до нуля. По прибытии спасателей было установлено, что один человек уже скончался. Позже сообщалось об обнаружении тел ещё трёх иностранных альпинистов. Выжить удалось лишь единицам, которые смогли дождаться помощи или начать спуск самостоятельно. Один из погибших россиян поднимался на гору со стороны урочища Джилы-Су. Его тело обнаружили волонтёры, прочесывавшие склон. Следственное управление по Кабардино-Балкарии организовало проверку обстоятельств произошедшего. В ведомстве пояснили, что двое граждан РФ из Ставропольского края и Тульской области зарегистрировали свой маршрут. Однако регистрация не гарантирует безопасности, если лидер группы принимает авантюрные решения.