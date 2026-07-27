Над Севастополем за сутки сбили 29 дронов ВСУ
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey
Силы противовоздушной обороны и мобильные группы за сутки ликвидировали над Севастополем 29 украинских беспилотников. Информацию об отражённой атаке предоставил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.
Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены. Губернатор подчеркнул, что обошлось без пострадавших, и поблагодарил защитников за работу.
«Наши военные и мобильные огневые группы за прошедшие сутки уничтожили 29 БПЛА противника над Севастополем и прилегающей акваторией. Люди не пострадали. Спасибо нашим защитникам», — написал он.
Вместе с тем, в Министерстве обороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 276 беспилотников самолётного типа. Массированная атака охватила обширную территорию: от Крыма и Краснодарского края до Нижегородской и Ярославской областей, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Московскую области, а также Татарстан и Удмуртию. Перехваты также фиксировались над акваториями Азовского и Чёрного морей.
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