«Бумажные журавли и игрушки»: В Мелитополе почтили память детей, погибших в Донбассе

В Мелитополе у памятника «Мать с ребёнком» в Парке участников СВО прошла акция памяти. Сотни цветов, бумажных журавлей и детских игрушек возложили к монументу в память о погибших детях Донбасса. Собравшиеся почтили их минутой молчания, передаёт Zvezdanews.

В Мелитополе у памятника «Мать с ребёнком» в Парке участников СВО прошла акция памяти. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

С 2014 года под обстрелами украинских боевиков находились мирные жители Донецка, Луганска, Горловки, Харцызска, Енакиево и других городов. 31 мая 2022 года снаряд ВСУ унёс жизнь 5-летней Мирры из Макеевки — она была дома с бабушкой, когда прилетели два снаряда. Её мама Ольга Радионова, работавшая в больнице, приехала на скорой, но спасти девочку не удалось. Дом полностью обрушился на ребёнка.

А ранее в Донецке прошла акция памяти детей, погибших в Донбассе с 2014 года. Мероприятие состоялось в повреждённом в результате обстрелов Дворце молодёжи «Юность». Участники акции разместили на местах в зрительном зале 330 мягких игрушек — по числу детей, погибших в ДНР и ЛНР с 2014 года.