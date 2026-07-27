В Подмосковье осуждены четверо мужчин за убийство 20-летней давности

В Подмосковье вынесли приговор четырём мужчинам за жестокое убийство трёх человек, совершённое почти 21 год назад. О решении сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

«Истринским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении Вишневского Д., Чугаева А., Чумаченко М. и Бринцева Ю., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, д, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершённое с особой жестокостью, сопряжённое с разбоем, совершённое группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении.

Следствию удалось доказать, что в ночь со 2 на 3 сентября 2005 года злоумышленники проникли в частный дом через подвальное окно. Вооружившись битами, они набросились на жильцов. Удары наносились с особой жестокостью, в том числе женщине, находившейся рядом с детской кроваткой. Двое мужчин скончались на месте, пострадавшая позже умерла в больнице. Забрав из дома мобильные телефоны, преступники скрылись.

Задержать фигурантов удалось лишь спустя долгие годы. Суд признал всех виновными в убийстве. Чугаев получил самый суровый срок — 18 лет колонии строгого режима, Чумаченко приговорён к 17 годам, а Вишневский и Бринцев проведут за решёткой по 16 лет. Помимо этого, инстанция частично удовлетворила иски потерпевших о компенсации морального вреда.

Ранее Челябинский областной суд приговорил 57-летнего местного жителя к 13 годам и 3 месяцам колонии строгого режима за серию жестоких убийств женщин, совершённых более 20 лет назад. Мужчину признали виновным в убийстве двух и более лиц, сопряжённом с разбоем. Помимо тюремного срока, суд удовлетворил гражданский иск и взыскал с осуждённого 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.