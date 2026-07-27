27-летний красавчик-сын Сенчуковой и Рыбина женился во второй раз

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий связал себя узами брака с возлюбленной Валерией Новиковой. На церемонию пригласили только родных и самых близких друзей, а кадрами с торжества молодожёны поделились в соцсетях.

Василий Рыбин и Виктория Новикова поженились. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lers.xo_dance

Жених выбрал классический образ — тёмный костюм, белую рубашку и бабочку. Его избранница появилась в платье-бюстье с корсетом, украшенным вышивкой и бусинами. Образ завершили длинная кружевная фата и букет из тёмно-бордовых калл. Самым эмоциональным моментом церемонии стали свадебные клятвы. Во время обещаний друг другу молодожёны с трудом сдерживали слёзы.

Первый танец супруги исполнили под композицию Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love. После этого праздничную атмосферу поддержал отец жениха Виктор Рыбин, исполнивший для гостей несколько своих известных песен.

Для Василия этот брак стал вторым. В 2022 году он женился на Дарье Алябьевой, с которой был знаком ещё с подросткового возраста — их отношения начались, когда ему было 14 лет. Однако тот союз просуществовал недолго. После девяти месяцев совместной жизни супруги расстались, а теперь Василий начал новую главу своей семейной истории вместе с Валерией Новиковой.

Ранее внимание пользователей соцсетей привлекла свадьба, состоявшаяся во время сильнейшего урагана в Ростове-на-Дону. Видео торжества, проходившего на фоне разбушевавшейся стихии, быстро стало вирусным и набрало около миллиона просмотров.