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27 июля, 11:14

Путин заявил о системе правовых гарантий для участников СВО

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

В России сформирована целостная система правовых гарантий для участников специальной военной операции и их близких. Об этом заявил президент Владимир Путин. Глава государства выступил на встрече в Кремле с депутатами Государственной думы VIII созыва, завершающими свою работу.

«Выстроена и продолжает развиваться целостная система правовых гарантий для участников и ветеранов специальной военной операции, семей защитников Отечества», — отметил президент.

Таким образом, действующие меры охватывают не только военнослужащих, но и вернувшихся с фронта ветеранов, а также родственников защитников страны. Путин подчеркнул, что механизм поддержки не остаётся неизменным и продолжает расширяться с учётом потребностей бойцов и их семей.

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Путин: Герои СВО пишут историю, на их примерах будут учиться потомки

Ранее Life.ru сообщал о развитии комплексной реабилитации ветеранов СВО. Участникам боевых действий оказывают физическую и психологическую помощь, предоставляют технические средства, спортивные протезы и автомобили с ручным управлением.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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Полина Никифорова
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