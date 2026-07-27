Президент России Владимир Путин заявил, что страна сталкивается с внешним давлением уже много лет, однако после 2022 года западные государства значительно усилили санкционную политику. Об этом глава государства сказал на встрече в Кремле с депутатами Госдумы VIII созыва.

По словам президента, попытки сдерживания России начались задолго до событий 2014 года и продолжились после «русской весны». Однако именно с 2022 года, отметил Путин, санкционное давление достигло беспрецедентного уровня.

«Причём сразу по двум критериям: и по числу так называемых санкций, и по их бесполезности, по ущербу, который эти санкции наносят прежде всего самим авторам и инициаторам, народам некоторых европейских, да и других государств», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что государственная система полностью готова к защите национальных интересов. По словам российского лидера, политическая система страны строится на суверенных принципах и развивается в полном соответствии с Конституцией без какого-либо внешнего вмешательства.